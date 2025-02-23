Англія

Німця запрошують на матчі Ліверпуля.

Нинішній керманич Ліверпуля Арне Слот розповів, що запрошував колишнього наставника "червоних" Юргена Клоппа на матчі АПЛ та ЛЧ, але німець не зміг приїхати.

"Я запрошував його на домашні матчі з Ман Сіті та Реалом, але він сказав мені, що знаходиться в іншому місці.

Він може приходити будь-коли, коли захоче, на матчі або навіть на тренувальну базу Ліверпуля. Для мене він більш ніж бажаний гість. У першій половині сезону він насолоджувався життям разом зі своєю дружиною, а зараз має роботу, яку потрібно виконувати", – сказав Слот.

Нагадаємо, Клопп залишив команду по завершенні минулого сезону. Слот керує Ліверпулем перший рік.