Нинішній керманич Ліверпуля Арне Слот розповів, що запрошував колишнього наставника "червоних" Юргена Клоппа на матчі АПЛ та ЛЧ, але німець не зміг приїхати.

"Я запрошував його на домашні матчі з Ман Сіті та Реалом, але він сказав мені, що знаходиться в іншому місці.

Він може приходити будь-коли, коли захоче, на матчі або навіть на тренувальну базу Ліверпуля. Для мене він більш ніж бажаний гість. У першій половині сезону він насолоджувався життям разом зі своєю дружиною, а зараз має роботу, яку потрібно виконувати", – сказав Слот.

Нагадаємо, Клопп залишив команду по завершенні минулого сезону. Слот керує Ліверпулем перший рік.