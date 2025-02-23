Німця запрошують на матчі Ліверпуля.
Слот, gettyimages
23 лютого 2025, 19:55
Нинішній керманич Ліверпуля Арне Слот розповів, що запрошував колишнього наставника "червоних" Юргена Клоппа на матчі АПЛ та ЛЧ, але німець не зміг приїхати.
"Я запрошував його на домашні матчі з Ман Сіті та Реалом, але він сказав мені, що знаходиться в іншому місці.
Він може приходити будь-коли, коли захоче, на матчі або навіть на тренувальну базу Ліверпуля. Для мене він більш ніж бажаний гість. У першій половині сезону він насолоджувався життям разом зі своєю дружиною, а зараз має роботу, яку потрібно виконувати", – сказав Слот.
Нагадаємо, Клопп залишив команду по завершенні минулого сезону. Слот керує Ліверпулем перший рік.