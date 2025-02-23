Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився коментарем після переможного матчу з Манчестер Сіті. Зустріч 26-го туру англійської Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:0.

"Коли йдеться про володіння м'ячем, то Манчестер Сіті, ймовірно, найскладніша команда, проти якої доводиться грати. Їм це дуже подобається, вони комфортно почуваються з м'ячем.

Єдиний шанс перемогти Манчестер Сіті на Етіхаді — це дуже добре захищатися", — сказав Слот Sky Sports.

За 27 матчів Ліверпуль набрав 64 очки, що дає змогу мерсисайдцям впевнено лідирувати в турнірній таблиці АПЛ. Відрив від найближчого суперника становить 11 балів.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті — Ліверпуль.