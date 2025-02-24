Англія

Єгиптянина не зупинити.

У переможному для Ліверпуля матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Сіті (2:0), лідер команди Мо Салах відзначився голом та результативною передачею.

За інформацією статистичного порталу Squawka, Салах побив асистентський рекорд серед гравців Ліверпуля за всю історію клубу.

Цей гольовий пас став для єгиптянина 16-м у поточному сезоні англійської Прем'єр ліги. Він побив рекорд Стіва Макманамана, який зробив 15 результативних передач у сезоні-1995/1996.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 38 матчів, забив 30 голів та віддав 21 результативну передачу.