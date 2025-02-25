Англія

Керманич Ман Сіті висловився про майбутній матч із Тоттенгемом в АПЛ.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем прийматиме на своєму полі Манчестер Сіті.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього протистояння зі "шпорами".

"Тоттенгем – чудова команда з високим рівнем індивідуальної майстерності. Вони грають у неймовірному темпі та з великою інтенсивністю, особливо коли на полі Джеймс Меддісон. Результати можуть говорити одне, але сама команда бачить ситуацію інакше.

Щодо Голанда – ми дізнаємося більше після вечірнього тренування. Сподіваюся, що він зможе зіграти, але поки що не знаю. Він почувається краще, хоча пропустив останні два матчі. Подивимося завтра", — цитує слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Матч Тоттенгем — Манчестер Сіті відбудеться в середу, 26 лютого, о 21:30 за київським часом.