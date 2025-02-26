Англія

На рахунку обох виконавців по 30 результативних ударів.

Центральний нападник Денні Велбек забив свій 30-й гол за Брайтон в АПЛ.

Таким чином 34-річний англієць наздогнав Гросса в якості найкращого бомбардира Брайтона в чемпіонаті Англії. Денні досягнув позначки в 30 результативних ударів за 129 матчів, тоді як Паскаль — за 228.

Нагадаємо, взяття воріт у виконанні Велбека вчора, 25 лютого, допомогло колективу Фабіана Гюрцелера впоратися вдома з Борнмутом (2:1).

Загалом на рахунку Денні 74 голи в 353 поєдинках АПЛ.