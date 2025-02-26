Англія

Керманич Ліверпуля пропустить зустрічі з Ньюкасл Юнайтед і Саутгемптоном.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот дискваліфікований на два матчі англійської Прем'єр-ліги.

Покарання спричинено поведінкою спеціаліста після перенесеного виїзного поєдинку 15-го туру чемпіонату Англії-2024/25 з Евертоном (2:2), що відбувся 12 лютого. Слот, його асистент Сіпке Гулсгофф, а також півзахисники обох клубів Абдулай Дукуре й Кертіс Джонс отримали червоні картки після фінального свистка.

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення проти Слота й Гулсгоффа за "неналежну поведінку та/або використання образливих слів" у бік офіційних осіб. Сам керманич "червоних" пізніше заявив, що емоції взяли гору над ним.

Арне й Сіпке пропустять домашні матчі проти Ньюкасл Юнайтед і Саутгемптона в 27-28-му турах. Ліверпулем тимчасово опікуватиметься Джонні Гейтінга, ще один асистент головного тренера "червоних".

Слота також оштрафували на 70 тисяч фунтів стерлінгів, а Гулсгоффа — на 7 тисяч. Евертон отримав штраф у розмірі 65 тисяч, а Ліверпуль — 50.