Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 26 лютого та розпочнеться о 22:15.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Ньюкаслом, яке відбудеться на Енфілді.

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СЕРЕДА, 26 ЛЮТОГО, 22:15. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У середу ввечері Ліверпуль прийматиме Ньюкасл на Енфілді з метою зробити ще один крок до чемпіонського титулу у дебютній кампанії Арне Слота на посаді головного тренера. Однак, щоб здобути три очки, "червоні" мають бути як ніколи на висоті, адже "сороки" перебувають у чудовій формі — чого тільки вартує Александер Ісак зі своєю регулярною результативністю у поточному сезоні.

Команда Едді Гау виграла вісім із останніх 11 матчів у чемпіонаті Англії, зокрема й захопливу перемогу 4:3 над Ноттінгем Форест у минулому турі. Це дозволило Ньюкаслу вкотре підтвердити амбіції щодо прагнення фінішувати у топ-4, зрівнявшись за очками з Манчестер Сіті. Проте у вівторок Челсі своєю очікуваною перемогою над Саутгемптоном щонайменше тимчасово посунув двох своїх конкурентів за межі четвірки найкращих, тому втрачати очки "сорокам" зараз не бажано.

Щодо Ліверпуля, то "червоні" на вихідних скористалися осічкою Арсенала та впевнено здолали Манчестер Сіті з рахунком 2:0 на Етіхад Стедіум, збільшивши свою перевагу на вершині до 11 очок за наявності більшої кількості зігранних матчів на один. Підопічні Арне Слота лише раз поступилися у Прем’єр-лізі цього сезону та підходять до матчу з вражаючою серією з 23 ігор без поразок.

Перша зустріч між цими командами у грудні завершилася результативною нічиєю 3:3, коли Ліверпуль двічі відігравався після голів Александера Ісака та Ентоні Гордона, а потім Мо Салах вивів гостей уперед, перш ніж Фабіан Шер врятував для Ньюкасла заліковий бал у компенсований час. Цікаво, що суперники також зійдуться у фіналі Кубка англійської ліги в лютому – для Арне Слота це буде шанс завоювати перший трофей на посаді керманича Ліверпуля, а для Ньюкасла – здобути довгоочікувану першу велику нагороду з 1955 року!

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,57, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 6,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,90.