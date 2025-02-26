Англія

Керманич Ліверпуля висловився про майбутню зустріч із "сороками" в АПЛ.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийматиме на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.

Головний тренер мерсісайдців поділився очікуваннями від майбутньої гри з "сороками".

"Говорити, що Ісак у хорошій формі – це применшення. Він перебуває у відмінній формі. Але ключову роль відіграє командна гра, яка допоможе нам його контролювати. Чим більше ми володітимемо м'ячем, тим легше буде його стримати, хоча в контратаках він становить серйозну загрозу.

Проте справа не лише в ньому. Мені подобається стиль гри, який запровадив Едді Гау. Ньюкасл завжди виходить на поле з чітким планом, діє на високих швидкостях та інтенсивно працює як із м’ячем, так і без нього. Це суттєво допомагає нападникам, адже чим краща підтримка партнерів, тим більше шансів вони отримують. Команда має великий атакувальний потенціал і водночас агресивно захищається, через що пропускає небагато голів.

Я переглядав їхній півфінал проти Арсеналу – не спеціально до цього матчу, а просто з цікавості. Ми всі знаємо, наскільки добре Арсенал атакує, але тоді Ньюкасл не давав їм шансів біля своїх воріт завдяки потужній обороні. Вони можуть забивати, але й обороняються дуже організовано, що робить їх вкрай непростим суперником", — цитує слова Слота офіційний сайт Ліверпуля.

Матч Ліверпуль — Ньюкасл Юнайтед відбудеться в середу, 26 лютого, о 22:15 за київським часом.