Англія

Керманич Борнмута висловився про поразку від "чайок" у матчі АПЛ.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут без українця Іллі Забарного, який наразі відбуває дискваліфікацію, зазнав поразки від Брайтона з рахунком 1:2.

Головний тренер "вишень" Андоні Іраола назвав причину невдачі своєї команди у минулому поєдинку, зробивши акцент на відсутності провідних гравців.

"Нам не вистачало Іллі Забарного та Раяна Крісті. Вони дають нам високий рівень, і важко знайти заміну цьому високому рівню", — цитує слова Іраоли BBC.

Нагадаємо, що апеляцію Борнмута щодо червоної картки Іллі Забарного було відхилено.