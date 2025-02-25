Англія

Футболіст пропустить три матчі.

Ресурс Bournemouth Daily Echo повідомляє, що Футбольна асоціація Англії відхилила апеляцію Борнмута щодо вилучення українського захисника Іллі Забарного в матчі АПЛ проти Вулвергемптона (0:1).

Червона картка Забарного залишається легітимною. Українець таки не зможе допомогти "вишням" у поєдинках проти Брайтона і Тоттенгема в АПЛ та проти Вулвз у Кубку Англії.

Нагадаємо, що червона картка у матчі проти Вулвергемптона стала першою в 75 матчах Іллі Забарного, проведених за Борнмут.

Раніше головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував вилучення Іллі Забарного.