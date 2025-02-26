Англія

"Українське" дербі розпочнеться о 21:30 за Києвом.

Сьогодні, 26 лютого, пройде низка матчів 27 туру англійської Прем'єр-ліги.

В одному із матчів Брентфорд на своєму полі прийме Евертон і тут відбудеться "українське" дербі. Єгор Ярмолюк вийде з перших хвилин у складі "бджіл", а Віталій Миколенко зіграє у старті за "ірисок".

Для Ярмолюка це буде 25 гра цього сезону, а для Миколенка — 27 матч — на його рахунку один асист.

Брентфорд: Флеккен — Льюїс-Поттер, Піннок, Коллінз, Аєр — Янельт, Ярмолюк — Шаде, Дамсгор, Мбемо — Вісса.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі, О'Браєн — Гує, Гарнер — Гаррісон, Алькарас, Ліндстрем — Бету.

Також паралельно проходитиме матч між Ноттінгемом та Арсеналом, де тренерський штаб "канонірів" прийняв рішення залишити українця Олександра Зінченка на лаві запасних.

У цій кампанії Зінченко провів лише 14 зустрічей.

Арсенал: Рая — Калафіорі, Габріел, Саліба, Тімбер — Райс, Жоржиньо, Едегор — Троссар, Нванері, Меріно.

Матчі розпочнуться о 21:30 за Києвом.