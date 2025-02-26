Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Ньюкасл.

Ліверпуль та Ньюкасл зіграють на Енфілді в рамках двадцять сьомого туру англійської Прем'єр-ліги.

Арне Слот, після перемоги над Манчестер Сіті (2:0), використав із перших хвилин Цимікаса на лівому фланзі оборони, тоді як Жота зіграє на вістрі атаки.

Едді Гау, на тлі перемоги над Ноттінгем Форест (4:3), залучив до стартового складу Тоналі в опорній зоні, тоді як Вілсон очолить напад.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Жота.

Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, К'єза, Джонс, Гакпо, Елліотт, Робертсон, Кванса.



Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Тоналі, Гімараес — Дж. Мерфі, Віллок, Гордон — Вілсон.

Запасні: Дубравка, Радді, Тріпп’єр, Барнс, Таргетт, Крафт, Осула, Лонгстафф, Майлі.



Гра Ліверпуль — Ньюкасл почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.