Керівництво Ліверпуля може придбати лівого захисника Ньюкасла Льюїса Голла. Про це повідомляє Anfield Watch.

За інформацією джерела, Голл розглядається «червоними», як потенційна заміна для 30-річного Ендрю Робертсона. Зазначається, що Ліверпуль може зробити спробу підписати 20-річного англійського футболіста наступного літа.

Чинна трудова угода гравця розрахована до 30 червня 2028 року.

Цього сезону Льюїс Голл відіграв за Ньюкасл 33 матчі та віддав 5 результативних передач.