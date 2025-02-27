Англія

Молодий англієць може стати заміною для Робертсона.

Керівництво Ліверпуля може придбати лівого захисника Ньюкасла Льюїса Голла. Про це повідомляє Anfield Watch.

За інформацією джерела, Голл розглядається «червоними», як потенційна заміна для 30-річного Ендрю Робертсона. Зазначається, що Ліверпуль може зробити спробу підписати 20-річного англійського футболіста наступного літа.

Чинна трудова угода гравця розрахована до 30 червня 2028 року.

Цього сезону Льюїс Голл відіграв за Ньюкасл 33 матчі та віддав 5 результативних передач.