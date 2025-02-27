Молодий англієць може стати заміною для Робертсона.
Льюїс Голл, Getty images
27 лютого 2025, 15:25
Керівництво Ліверпуля може придбати лівого захисника Ньюкасла Льюїса Голла. Про це повідомляє Anfield Watch.
За інформацією джерела, Голл розглядається «червоними», як потенційна заміна для 30-річного Ендрю Робертсона. Зазначається, що Ліверпуль може зробити спробу підписати 20-річного англійського футболіста наступного літа.
Чинна трудова угода гравця розрахована до 30 червня 2028 року.
Цього сезону Льюїс Голл відіграв за Ньюкасл 33 матчі та віддав 5 результативних передач.