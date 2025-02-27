Новий спортдир Ман Сіті добре знає можливості івуарійця.
Усман Діоманде, Getty images
27 лютого 2025, 13:55
Керівництво Манчестер Сіті хоче придбати центрального захисника лісабонського Спортінгу Усмана Діоманде. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, новий спортивний директор «містян» Уго Віана особисто зацікавлений в трансфері Діоманде. Сума переходу може скласти близько 60 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з «левами» розрахована до 30 червня 2027 року.
Цього сезону Усман Діоманде відіграв за Спортінг Л 34 матчі та забив 2 голи.