Англія

Новий спортдир Ман Сіті добре знає можливості івуарійця.

Керівництво Манчестер Сіті хоче придбати центрального захисника лісабонського Спортінгу Усмана Діоманде. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, новий спортивний директор «містян» Уго Віана особисто зацікавлений в трансфері Діоманде. Сума переходу може скласти близько 60 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з «левами» розрахована до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Усман Діоманде відіграв за Спортінг Л 34 матчі та забив 2 голи.