Англія

Команда Хосепа Гвардіоли перервала триматчеву серію з поразок.

В рамках поєдинку 27-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Сіті відправився у гості до Тоттенгема. В першому колі команда Хосепа Гвардіоли програла "шпорам" з рахунком 0:4 й хотіла взяти реванш. Відзначимо, що до старту "містян" повернувся Ерлінг Голанд, а у Тоттенгем з перших хвилин грав Дестіні Удоджі.

На початку матчу Манчестер Сіті намагався забрати м'яч під свій контроль та загострювати гру завдяки швидкісним Доку та Мармушу. Гості змогли доволі швидко відкритти рахунок: Доку класно покотив в центральну зону з краю штрафного, а Голанд охайним ударом відправив м'яч в кут. 0:1. Через декілька хвилин Доку змістився в центр з лівого флангу й пробив в ближній кут низом, але Вікаріо витягнувся в струну та врятував свою команду.

Ще один шанс Сіті впустив трохи пізніше, коли Савіньйо отримав м'яч у шикарній позиції після пасу Доку, але влучності йому забракло. Також свій шанс мав Голанд. Ковачич коротко віддав на Доку, а той покотив в центр чітко на ногу Ерлінгу — норвежець пробив впритул, але Вікаріо врятував. Найкращий момент у Тоттенгема був вже ближче до кінця тайму, коли Дансо пробив головою, а Едерсон дістав м'яч з-під поперечини.

В другому таймі Тоттенгем був більш активним, але створювати дійсно небезпечні моменти біля воріт Едерсона вдавалось не дуже часто. В середині тайму "шпори" створили декілька непоганих шансів, але не змогли завершити їх прицільними ударами. Дійсно класний момент був, коли Джонсон прискорився правим флангом і віддав передачу в центр, а Сон пробив в один дотик — Едерсон встиг зорієнтуватись й врятував свою команду.

В завершальні хвилини матчу "шпори" організували штурм, але окрім знаходження на чужій половині поля це мало що давало. Натомість Сіті зміг забити. Голанд обігрався з Фоденом, протиснув Дансо й відправив м'яч у кут воріт. Арбітри довго переглядали повтор на предмет гри рукою та в підсумку зафіксували фол. Все могли стати ще цікавіше, коли Сон спиною скинув м'яч на Сарра, але той метрів з семи не влучив у ворота. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Сіті з мінімальним рахунком.

Тоттенгем — Манчестер Сіті 0:1

Голи: Голанд, 12

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Грей, Дансо, Удоджі (Спенс, 68) — Бергвалль, Бентанкур (Матар Сарр, 68), Меддісон (Вернер, 81) — Джонсон, Тель (Кулусевські, 67), Одобер (Сон, 67)

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гонсалес (Фоден, 73), Ковачич (Гріліш, 90) — Савіньйо (Макейті, 90), Мармуш (Сілва, 74), Доку (Гюндоган, 90) — Голанд

Попередження: Бентанкур, Меддісон, Сарр