Англія

Лондонський клуб претендує на футболіста Крістал Пелес.

Тоттенгем спробує переманити до своїх лав атакувального півзахисника Крістал Пелес Еберечі Езе. Раніше повідомлялося, що "шпори" бачать в англійцеві наступника Сона Хин Міна, який може покинути клуб цього літа.

За інформацією GiveMeSport, саме Езе був позначений як пріоритетна мета Тоттенгема на найближче трансферне вікно. Сам футболіст готовий до зміни клубної прописки.

Вартість Еберечі Езе оцінюється експертами порталу Transfermarkt у 55 млн євро.

У поточній кампанії 26-річний гравець записав собі в актив шість забитих м'ячів і сім результативних передач у 28 матчах за Крістал Пелес.

Раніше повідомлялося, що Ечеверрі прибув до розташування Манчестер Сіті.