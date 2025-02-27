Англія

Молодий аргентинець був підписаний ще минулого січня.

Півзахисник Рівер Плейт Клаудіо Ечеверрі був офіційно представлений у якості гравця Манчестер Сіті. Про це повідомляє прес-служба клубу.

19-річний аргентинець був підписаний клубом АПЛ ще у січні минулого року, проте за домовленістю клубів залишався у складі Рівер Плейт ще на один рік.

У складі команди Хосепа Гвардіоли Клаудіо виступатиме під 30 номером. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

Цього сезону Ечеверрі провів 48 матчів на всіх рівнях, в яких забив чотири голи та віддав вісім гольових передач.

Після 27 турів Манчестер Сіті набрав 47 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.