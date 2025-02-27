Молодий аргентинець був підписаний ще минулого січня.
Клаудіо Ечеверрі, ФК Манчестер Сіті
27 лютого 2025, 19:25
Півзахисник Рівер Плейт Клаудіо Ечеверрі був офіційно представлений у якості гравця Манчестер Сіті. Про це повідомляє прес-служба клубу.
19-річний аргентинець був підписаний клубом АПЛ ще у січні минулого року, проте за домовленістю клубів залишався у складі Рівер Плейт ще на один рік.
У складі команди Хосепа Гвардіоли Клаудіо виступатиме під 30 номером. Його контракт розрахований до літа 2028 року.
Цього сезону Ечеверрі провів 48 матчів на всіх рівнях, в яких забив чотири голи та віддав вісім гольових передач.
Після 27 турів Манчестер Сіті набрав 47 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.