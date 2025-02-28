"Каноніри" хотіли б посилитися універсальним гравцем Баварії.
Йосуа Кімміх, Getty Images
28 лютого 2025, 14:50
Опорний півзахисник Баварії Йосуа Кімміх опинився в сфері інтересів Арсеналу, передає Флоріан Плеттенберг.
За даними журналіста, лондонський клуб входить до числа зацікавлених у підписанні 30-річного німця й уже вів щодо цього переговори. Кімміх вважається потенційною заміною Жоржиньо, який може перебратися до Бразилії.
Зараз Йосуа має дві письмових пропозиції з-за кордону, одна з яких — з АПЛ, що є головною причиною, чому півзахисник вагається стосовно продовження контракту з Баварією. Мюнхенці повідомлені гравцем про предметний інтерес до нього, але оновлення угоди все ще є можливим.
Контракт Кімміха з лідером Бундесліги розраховано до кінця червня 2025 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 50 млн євро.
Раніше повідомлялося, що до варіанту з капітаном збірної Німеччини повернувся ПСЖ.