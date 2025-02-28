Франція

Німець може опинитись в Парижі.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх може продовжити кар'єру у Франції, повідомляє Bayern & Germany.

Парижани хочуть скористатися тим, що мюнхенський клуб призупинив переговори з футболістом щодо продовження контракту. Нагадаємо, мюнхенці тимчасово згорнули перемовини через довгі вагання футболіста.

ПСЖ раніше вже фігурували серед претендентів минулого року, але переговори не відбулись.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

У нинішньому сезоні 30-річний Йосуа Кімміх провів за Баварію 36 матчів, у яких забив один гол та зробив 12 результативних передач.