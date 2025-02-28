Англія

"Червоні" в пошуках центрбека.

Ліверпуль проявляє інтерес до центрального захисника лондонського Челсі Леві Колвілла. Про це повідомляє RTK.

За інформацією джерела, мерсисайдці давно спостерігають за розвитком 22-річного англійця і можуть зробити спробу підписати його наступного літа.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

У нинішньому сезоні Леві Колвілл взяв участь у 25 матчах Ліверпуля, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.