Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та Плімут.

Манчестер Сіті та Плімут зіграють у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над лондонським Тоттенгемом (1:0), використав із перших хвилин Ортегу в рамці воріт, тоді як Льюїс, Рейс, Аке та О'Райлі складатимуть лінію оборони, Де Брюйне та Гюндоган розташуються в опорній зоні, а Макейті, Бернарду та Гріліш гратимуть під Фоденом у нападі.

Мірон Муслич, на тлі перемоги над Ліверпулем (1:0), залучив до стартового складу та Боатенга до півзахисту, а Максим Таловєров знову з'явиться в центрі оборони.

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Рейс, Аке, О’Райлі — Де Брюйне, Гюндоган — Макейті, Сілва, Гріліш — Фоден.

Запасні: Едерсон, Діаш, Мармуш, Голанд, Доку, Гонсалес, Гвардіол, Савіньйо, Нунеш.



Плімут: Гезерд — Плегусуело, Катич, Таловєров — Мумба, Г’ябі, Боатенг, Огбета — Сорінола, Райт — Бунду.

Запасні: Грімшоу, Мамба, Готон, Обафемі, Гарді, Тіджані, Аль-Хадж, Ренделл, Байду, Пальссон.



Гра Манчестер Сіті — Плімут почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.