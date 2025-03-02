Англія

Гол Велбека на 114-й хвилині приніс гостям перемогу.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії між собою грали Ньюкасл і Брайтон.

Команди не зуміли виявити переможця в перші 90 хвилин, внаслідок чого гра перейшла в овертайми, де вирішального удару завдав Дані Велбек на 114-й хвилині гри.

Ньюкасл — Брайтон 1:2

Голи: Ісак, 22 (з пенальті) — Мінте, 44, Велбек, 114.

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Берн, Тріпп'єр (Таргетт, 69) — Майлі (Гімараес, 56), Тоналі, Жоелінтон (Уіллок, 56) — Барнс (Мерфі, 56), Ісак (Уілсон, 86), Гордон.

Брайтон: Вербрюгген — Лампті, ван Геке, Вебстер, Еступіньян (Уіффер, 80) — Балеба (Гомес, 69), Гіншелвуд — Мінте (Груда, 69), Рюттер (Велбек, 80), Мітома (Марч, 90+1) — Педро.

Попередження: Жоелінтон — Лампті, Вебстер, Балеба, Гомес.

Вилучення: Гордон, 83 — Лемпті, 90+1.