Англія

Суперником "лісників" у наступному раунді турніру стане Брайтон.

У рамках останнього матчу 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії Ноттінгем Форест зустрівся з Іпсвіч Таун.

Незважаючи на те, що команди знаходяться на кардинально протилежних частинах турнірної таблиці АПЛ, гостям вдалося здивувати "лісників" на 54-й хвилині, коли Джордж Гірст відкрив рахунок на користь Іпсвіча.

Утім, радість "трактористів" тривала недовго: на 68-й хвилині Раян Єйтс повернув паритет на табло після передачі Ентоні Еланги.

В основний час, як і згодом в овертаймах, визначити сильнішого представникам АПЛ не вдалося, тому долю останньої путівки до чвертьфіналу найстарішого футбольного турніру визначала серія пенальті. Гравці обох команд безпомилково реалізовували удари, допоки п'яту спробу Іпсвіча у виконанні Джека Тейлора не парирував Матц Селс.

Ноттінгем Форест крокує далі та в 1/4 фіналі Кубка Англії зустрінеться з Брайтоном. Результати жеребкування за цим посиланням.

Ноттінгем Форест — Іпсвіч 1:1 (5:4 — пен.)

Голи: Єйтс, 68 - Гірст, 54

Ноттінгем Форест (старт): Селс — Айна, Мурільйо, Морато, Морено — Даніло, Сангаре — Еланга, Єйтс, Гадсон-Одої — Авонії

Іпсвіч Таун (старт): Палмер — Туанзебе, Вулфенден, Берджесс — Джонсон, Тейлор, Морсі, Луонго, Таунсенд — Гірст, Броудгед

Попередження: Морато, Андерсон, Єйтс — Луонго, Морсі