Англія

АПЛ визначила шість гравців, які претендуватимуть на нагороду.

В АПЛ визначились із претендентами на звання гравця лютого.

Серед претендентів:

Стали відомі номінанти на приз найкращому гравцеві лютого в АПЛ.

Володаря нагороди буде визначено за результатами голосування вболівальників, яке триватиме до 10 березня.

На приз претендують:

- Бету (Евертон) – п'ять голів;

- Жан-Філіп Матета (Крістал Пелас) – чотири голи, один асист;

- Янкуба Мінте (Брайтон) – два голи, один асист;

- Мохамед Салах (Ліверпуль) – шість голів, чотири асисти;

- Джед Спенс (Тоттенгем) – один гол;

- Домінік Собослаї (Ліверпуль) – два голи, один асист.

Голосування триватиме до 10 березня. Залишити свій голос можна на сайті АПЛ.