АПЛ визначила шість гравців, які претендуватимуть на нагороду.
Салах, gettyimages
06 березня 2025, 17:55
В АПЛ визначились із претендентами на звання гравця лютого.
Серед претендентів:
Стали відомі номінанти на приз найкращому гравцеві лютого в АПЛ.
Володаря нагороди буде визначено за результатами голосування вболівальників, яке триватиме до 10 березня.
На приз претендують:
- Бету (Евертон) – п'ять голів;
- Жан-Філіп Матета (Крістал Пелас) – чотири голи, один асист;
- Янкуба Мінте (Брайтон) – два голи, один асист;
- Мохамед Салах (Ліверпуль) – шість голів, чотири асисти;
- Джед Спенс (Тоттенгем) – один гол;
- Домінік Собослаї (Ліверпуль) – два голи, один асист.
Голосування триватиме до 10 березня. Залишити свій голос можна на сайті АПЛ.