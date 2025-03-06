В АПЛ визначились із претендентами на нагороду.
Арне Слот, Getty Images
06 березня 2025, 16:40
АПЛ назвала претендентів на приз найкращому тренеру лютого.
На приз претендують:
- Олівер Гласнер (Крістал Пелас) – три перемоги, одна поразка;
- Девід Моєс (Евертон) – дві перемоги, три нічиї;
- Анже Постекоглу (Тоттенгем) – три перемоги, одна поразка;
- Марку Сілва (Фулгем) – три перемоги, одна поразка;
- Арне Слот (Ліверпуль) – чотири перемоги, дві нічиї.
Голосування триватиме до 10 березня. Залишити свій голос можна на сайті АПЛ.