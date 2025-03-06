АПЛ назвала претендентів на приз найкращому тренеру лютого.

На приз претендують:

- Олівер Гласнер (Крістал Пелас) – три перемоги, одна поразка;

- Девід Моєс (Евертон) – дві перемоги, три нічиї;

- Анже Постекоглу (Тоттенгем) – три перемоги, одна поразка;

- Марку Сілва (Фулгем) – три перемоги, одна поразка;

- Арне Слот (Ліверпуль) – чотири перемоги, дві нічиї.

Голосування триватиме до 10 березня. Залишити свій голос можна на сайті АПЛ.