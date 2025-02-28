Чех забив гол Лестеру у день свого народження.
Томаш Соучек, Getty Images
28 лютого 2025, 12:24
Вест Гем у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Лестер (2:0).
У цьому матчі результативним ударом відзначився півзахисник "молотобійців" Томаш Соучек, який забив у свій день народження.
За інформацією OptaJoe, 30-річний чех повторив досягнення, яке належало лише Тедді Шерінгему.
Соучек став другим гравцем в історії АПЛ, якому вдалося відзначитись у свій день народження у двох різних сезонах.
Після 27 турів Вест Гем набрав 33 очки та посідає 15 місце в АПЛ.