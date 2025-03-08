Англія

Капітан Інтера може переїхати в Лондон.

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, італійський функціонер Андреа Берта, який незабаром обійме посаду нового спортивного директора "канонірів", є великим шанувальником Мартінеса. Лондонський клуб найближчим часом може почати переговори про потенційний перехід 27-річного аргентинця.

Зазначається, що Берта бажав підписати Лаутаро ще в той період, коли працював на посаді спортивного директора в мадридському Атлетіко.

Чинна трудова угода гравця з "нерадзуррі" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 37 матчів, забив 17 голів та віддав 6 результативних передач.