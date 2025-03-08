Англія

Команда з українським захисником не може зупинити серію невдач.

Плімут у матчі 36 туру англійського Чемпіоншипу поступився Шеффілд Венсдей з рахунком 0:3.

У складі переможців голами відзначилися Каллум Петерсон та Джейді Гассама, а також Натаніель Огбета, який зрізав м'яч у свої ворота.

Український захисник Максим Таловєров провів на полі весь поєдинок, проте допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг.

Після 36 турів Плімут набрав 30 очок і посідає останнє місце в Чемпіоншипі – до рятівного 21 місця – шість балів. У Шеффілда 48 очок та 13 місце.

Плімут — Шеффілд Венсдей 0:3

Голи: Огбета, 15 (автогол), Петерсон, 41, Гассама, 68.