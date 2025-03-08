Англія

У єгиптянина 44 результативні дії в цьому сезоні.

Нападнику Ліверпуля Мохамеду Салаху підкорився ще один рекорд. Єгиптянин оформив дубль у суботньому матчі проти Саутгемптона (3:1), двічі реалізувавши пенальті.

Тепер в активі 32-річного футболіста "червоних" 44 результативні дії в нинішньому розіграші Прем'єр-ліги (27 голів і 17 асистів).

Як інформує Squawka, це повторення рекорду чемпіонату за формату з 38 турами, що належав французу Тьєррі Анрі з Арсеналу (2002/03) і норвежцю Ерлінгу Голанду з Манчестер Сіті (2022/23).

Салах стане одноосібним рекордсменом, якщо візьме участь ще хоча б в одному голі в дев'яти турах АПЛ, що залишилися.