Англія

Коментар єгипетського футболіста.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах поділився думками після перемоги над Саутгемптоном у матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (3:1).

Команда Арне Слота поступалася головному аутсайдеру чемпіонату до перерви. На початку другого тайму Дарвін Нуньєс зрівняв рахунок, а потім дубль оформив Салах, який двічі реалізував пенальті.

"План Саутгемптона на гру був хороший. Наш тренер був розчарований у перерві. У першому таймі ми діяли занадто недбало, повільно.

Не думаю, що сьогодні ми виступили добре. Ви зобов'язані вигравати такі матчі, якщо претендуєте на перемогу в Прем'єр-лізі або Лізі чемпіонів", — цитує BBC Салаха.

Раніше повідомлялося, що Салах повторив рекорд Анрі та Голанда.