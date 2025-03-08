Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 8 березня 2025 року.
Ліверпуль - Саутгемптон, Getty Images
08 березня 2025, 20:22
Ліверпуль обіграв Саутгемптон у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги.
"Червоні" набрали чергові три очки і впевнено йдуть за чемпіонським титулом.
Огляд матчу:
Ліверпуль - Саутгемптон 3:1
Голи: Нуньєс, 52, Салах, 53 (пен), 88 (пен) - Смоллбоун, 45+1
Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Кванса, 90), Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 46) — Собослаї (Елліотт, 46), Гравенберх (Ендо, 81), Джонс (Мак Аллістер, 46) — Салах, Нуньєс (Жота, 68), Діас
Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек (Белла-Кочап, 18), Меннінг (Онуачу, 85) — Угочукву (Арібо, 84), Смоллбоун (Лаллана, 71), Фернандеш — Діблінг (Арчер, 64), Гренбек Ерлюкке (Сугавара, 64) — Сулемана
Попередження: Цимікас, Нуньєс — Онуачу.