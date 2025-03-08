Англія

Евертон із Миколенком розписав мирову з Вулвергемптоном

Сусіди за турнірною таблицею поблизу до зони вильоту зіграли внічию та зберегли поміж собою дистанцію в десять балів.

Вулвергемптон — Евертон, Getty Images

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Вулвергемптон — Евертон 1:1

Голи: Мунетсі, 40 — Гаррісон, 33



Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду (Буено, 90+2), Андре (Дойл, 90+2), Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард (Гедеш, 82), Мунетсі (Сарабія, 46) — Ларсен (Хван, 74).



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Янг, 90+1) — Ліндстрем (Іроегбунам, 63), Дукуре (Алькарас, 63), Гаррісон — Бету.



Попередження: Андре, Ларсен — Іроегбунам, Алькарас