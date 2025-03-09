Англія

Можливий великий трансфер українця вже цього літа.

Англійський Манчестер Сіті найближчого трансферного вікна потребуватиме суттєвого оновлення майже на всіх позиціях, про що стало зрозуміло за ходом поточного не надто вдалого сезону для команди Хосепа Гвардіоли.

Одне з проблемних місць — воротарське, оскільки в дуелі поміж німцем Штефаном Ортегою та бразильцем Едерсоном жоден із голкіперів наразі не знайшов прихильність головного тренера.

А отже існує велика ймовірність того, що незабаром представник Південної Америки таки залишить клуб, чого не зробив цієї зими, коли клуб відповів відмовою на пропозицію із Саудівської Аравії.

Наразі TBRFootball називають три варіанти для підсилення Сіті — 22-річний японський воротар італійської Парми Дзіон Судзукі, 23-річний французький голкіпер Лілля Люка Шевальє та "перший номер" національної збірної України і лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін.

Цікаво, що саме в складі "орлів" свого часу в 2017 році Манчестер Сіті відшукав Едерсона за 40 млн євро.

У цьому сезоні українець зіграв 36 матчів, пропустив 35 голів та провів 16 "сухих" матчів, тоді як на рахунку Шевальє 38 ігор, 42 пропущені та 11 "сухих" поєдинків, а Судзукі відіграв 27 ігор, пропустив 43 голи та чотири рази відіграв "на нуль".