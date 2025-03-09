Англія

Вольова перемога "червоних".

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу своєї команди в матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги із Саутгемптоном (3:1). Цитує єгиптянина офіційний сайт "червоних".

"Це була складна гра, у них був хороший план. У першій половині матчу в них все виходило. Але я радий, що нам вдалося повернутися в другому таймі й виграти.

Розмова в перерві? Трохи розчарування. Тому що в першому таймі гра була недбалою, ми просто зволікали та не поспішали, і на останній хвилині їм вдалося вийти вперед. Але ми стали досвідченішими, ми можемо впоратися з цією ситуацією, і я радий, що нам це вдалося.

Можливо, у другому таймі ми грали трохи краще, але в першій половині ми взагалі виступали погано. Але якщо ви хочете виграти Лігу чемпіонів або Прем'єр-лігу, ви повинні перемагати в таких матчах", — заявив Салах.