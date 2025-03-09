Англія

Єгиптянина не зупинити.

Вінгер Ліверпуля Мо Салах відзначився гольовим дублем у матчі 28-го туру АПЛ з Саутгемптоном (3:1).

Таким чином, 32-річний єгиптянин встановив рекорд за кількістю результативних дій в одному сезоні АПЛ серед гравців Ліверпуля. Про це повідомляє Stats Foot.

На рахунку Салаха 27 голів та 17 результативних передач у нинішньому розіграші чемпіонату Англії. Це найкращий результат за один сезон АПЛ серед гравців Ліверпуля в історії клубу.

Салах перевершив рекорд колишнього нападника "червоних" Луїса Суареса, встановлений у сезоні-2013/14 — 43 очки за системою гол+пас (31 гол та 12 результативних передач).