Англія

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про зміни, які хоче внести в гру команди.

У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройшов у неділю, "червоні дияволи" зіграли внічию з Арсеналом (1:1).

Манкуніанцям довелося багато оборонятися, а показник володіння м'ячем становив лише 31% проти 69% у "канонірів".

"Я хочу, щоб у майбутньому Манчестер Юнайтед грав в інший футбол. Ми повинні проводити більше часу з м'ячем у чужій третині поля, ніж у низькому оборонному блоці", — сказав Аморім.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Юнайтед — Арсенал.