Коментар португальського фахівця.
Рубен Аморім, Getty Images
09 березня 2025, 23:39
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про зміни, які хоче внести в гру команди.
У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройшов у неділю, "червоні дияволи" зіграли внічию з Арсеналом (1:1).
Манкуніанцям довелося багато оборонятися, а показник володіння м'ячем становив лише 31% проти 69% у "канонірів".
"Я хочу, щоб у майбутньому Манчестер Юнайтед грав в інший футбол. Ми повинні проводити більше часу з м'ячем у чужій третині поля, ніж у низькому оборонному блоці", — сказав Аморім.
На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Юнайтед — Арсенал.