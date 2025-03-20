Англія

Цікава думка італійського фахівця.

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло висловився про вплив головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли на сучасний футбол. Його слова наводить El Mundo.

"Гвардіола завдав величезної шкоди футболу, нехай і не зі своєї вини.

Всі тренери витратили десять років, намагаючись його копіювати. Італійський футбол був переповнений цим і втратив свою ідентичність. Я говорив: "Припиніть, у вас немає таких гравців, як у Гвардіоли!". Крім того, нав'язувалася абсурдна ідея, що хороша гра може бути тільки такою.

Пас, пас, ще пас, знову пас... Тепер в італійському футболі воротарі розігрують м'яч! Це катастрофа і, крім того, нудьга, яка відвернула багатьох від футболу — тепер їм достатньо подивитися основні моменти.

Навіщо дивитися 90 хвилин пасів і горизонтальних передач без боротьби і ривків? На щастя, футбол змінюється. Насамперед його змінила Іспанія, яка виграла чемпіонат Європи з двома вінгерами і швидкою грою", — заявив Капелло.