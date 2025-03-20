Цікава думка італійського фахівця.
Фабіо Капелло, getty images
20 березня 2025, 16:25
Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло висловився про вплив головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли на сучасний футбол. Його слова наводить El Mundo.
"Гвардіола завдав величезної шкоди футболу, нехай і не зі своєї вини.
Всі тренери витратили десять років, намагаючись його копіювати. Італійський футбол був переповнений цим і втратив свою ідентичність. Я говорив: "Припиніть, у вас немає таких гравців, як у Гвардіоли!". Крім того, нав'язувалася абсурдна ідея, що хороша гра може бути тільки такою.
Пас, пас, ще пас, знову пас... Тепер в італійському футболі воротарі розігрують м'яч! Це катастрофа і, крім того, нудьга, яка відвернула багатьох від футболу — тепер їм достатньо подивитися основні моменти.
Навіщо дивитися 90 хвилин пасів і горизонтальних передач без боротьби і ривків? На щастя, футбол змінюється. Насамперед його змінила Іспанія, яка виграла чемпіонат Європи з двома вінгерами і швидкою грою", — заявив Капелло.