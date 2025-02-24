Англія

Час іспанця в Манчестері сплив?

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола найближчим часом може змінити місце роботи. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 54-річний фахівець отримав пропозицію від одного із клубів Саудівської Аравії. У запропонованому контракті зарплата Гвардіоли зросте в кілька разів порівняно з тією, яку він отримує в Ман Сіті.

Зазначається, що в англійському клубі вірять у те, що іспанський фахівець виведе команду з кризи, тому рішення про своє майбутнє Пеп буде приймати самостійно.

Чинна трудова угода тренера з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Наразі Манчестер Сіті посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ після 26 зіграних турів.