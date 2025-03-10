Англія

Співвласник МЮ планує надати Рубену Аморіму фінансові можливості під час літнього трансферного вікна.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф запевнив, що головний тренер команди Рубен Аморім матиме кошти на трансфери влітку, незважаючи на фінансові труднощі клубу, при цьому додав, що молоді таланти, такі як Коббі Мейну та Алехандро Гарначо, не будуть виставлені на продаж.

"Бюджет залежатиме від того, кого ми вирішимо продати, адже це може його доповнити. Продаж Мейну та Гарначо? Ні, ні. Ми не будемо продавати гравців через фінансовий стан клубу.

Справа в тому, що клуб став занадто роздутим, тому ми скоротили це і завершимо процес, створивши компактну та ефективну організацію. Так ми вирішимо питання витрат. Усі рішення щодо гравців будуть зосереджені виключно на тому, як покращити результати команди. Ось і все", — цитує слова Реткліффа BBC Sport.

Нагадаємо, раніше сер Джим Реткліфф висловив підтримку головному тренеру Манчестер Юнайтед Рубену Аморіму.