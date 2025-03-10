Англія

Британський бізнесмен високо оцінив роботу португальського тренера, незважаючи на труднощі.

Співвласник Манчестер Юнайтед та мільярдер сер Джим Реткліфф заявив, що численні травми завадили Рубену Аморіму швидко адаптуватися в АПЛ, куди він прийшов посеред сезону, не маючи англійської як рідної мови.

"Якщо подивитися на склад, який є у розпорядженні Рубена, то, чесно кажучи, він робить чудову роботу. Я вважаю, що Рубен – видатний молодий тренер. Справді так вважаю. Він чудовий фахівець, і, думаю, залишиться тут надовго.

Ви починаєте бачити перші проблиски того, на що здатний Рубен. Думаю, ви помітили це в матчі проти Арсеналу. Скількох гравців на лаві запасних ви тоді впізнали? Скільки з них коли-небудь виходили на поле у футболці Манчестер Юнайтед за першу команду… адже складу фактично не залишилося.

У нас залишилося лише 10–11 справжніх гравців основи. Рубен виконує чудову роботу", — цитує слова Реткліффа BBC Sport.

Раніше повідомлялося, що сер Джим Реткліфф збільшив свою частку в Манчестер Юнайтед і тепер володіє 28,94% акцій клубу.