Англія

Лідер оборони "канонірів" не замислюється про зміну клубної прописки.

Напередодні у ЗМІ неодноразово ширилася інформація про бажання мадридського Реала підписати ключового центрального захисника лондонського Арсеналу Вільяма Саліба у майбутньому.

23-річний французький центрбек заявив, що прагне продовжувати грати за "канонірів".

"Я дуже щасливий тут, в Арсеналі. У мене два з половиною роки контракту, і я хочу продовжувати грати тут.

Я хочу виграти великі речі з Арсеналом. Якщо ви залишите цей клуб і нічого не виграєте, то вболівальники забудуть про вас. Моя ціль — виграти трофеї з Арсеналом

Переговори про новий контракт? Ще ні... Зараз немає причин для того, щоб поспішати. Я щасливий в Арсеналі. Ось і все", — цитує слова Саліба журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, поточний контракт Вільяма Саліба з Арсеналом спливає влітку 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні французький центрбек провів на клубному рівні 3341 хвилину у 38 матчах, в яких він забив два голи та заробив одне вилучення.