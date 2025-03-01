"Вершкові" шукають заміну для своїх ветеранів.
William Saliba, getty images
01 березня 2025, 12:48
Мадридський Реал розглядає варіант із посиленням оборони команди до 2026 року, коли закінчаться контракти у захисників Антоніо Рюдігера та Давіда Алаби. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, у таборі "вершкових" вкрай зацікавлені в 23-річному центральному захиснику лондонського Арсеналу Вільямі Саліба.
Зазначається, що керівництво Реалу вивчає варіант із тим, щоб підписати французького центрбека безоплатно влітку 2027 року, коли у нього закінчиться контракт із "канонірами", або влітку 2026 року за зниженою ціною.
Цього сезону Вільям Саліба відіграв за Арсенал 36 матчів та забив два голи.