Іспанія

"Вершкові" шукають заміну для своїх ветеранів.

Мадридський Реал розглядає варіант із посиленням оборони команди до 2026 року, коли закінчаться контракти у захисників Антоніо Рюдігера та Давіда Алаби. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у таборі "вершкових" вкрай зацікавлені в 23-річному центральному захиснику лондонського Арсеналу Вільямі Саліба.

Зазначається, що керівництво Реалу вивчає варіант із тим, щоб підписати французького центрбека безоплатно влітку 2027 року, коли у нього закінчиться контракт із "канонірами", або влітку 2026 року за зниженою ціною.

Цього сезону Вільям Саліба відіграв за Арсенал 36 матчів та забив два голи.