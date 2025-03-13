Англія

Олександр Зінченко перед виїздом у збірну України почав грати за Арсенал і забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Football.ua резюмує враження від останніх матчів українця.

Арсенал махом втратив усю групу атаки. Артета тижнями мусить латати дірки, шукаючи прийнятні варіанти. В таких умовах особливий шанс отримав Олександр Зінченко. Українець нарешті почав виходити у півзахисті.

Зінченко награв близько 90 хвилин за три матчі, з'являючись з лави запасних, а вчора провів майже весь поєдинок у Лізі чемпіонів. Вже непогана вибірка для оцінки.

Перші виходи справили сумні враження. Олександр губиться, коли потрібно приймати нестандартні рішення в умовах обмеженого часу та простору. Обігратись з партнером, покращити структуру володіння, створити додаткову опцію під передачу – це будь ласка. Загострити – важко.

Зінченко ніби запрограмований позбутись від м'яча у найбезпечніший спосіб. Навіть коли перебуває на лінії штрафного майданчика. Не вистачає чи то сміливості, чи то концентрації.

Сашко вийшов у двох матчах АПЛ, коли Арсеналу потрібно було забивати – 0:1 проти Вест Хема та 0:0 проти Ноттінгем Форест). "Каноніри" всіма силами тиснули. Зінченко за відведені 69 хвилин сумарно завдав двох ударів (обидва заблоковані), 4 рази зустрівся з м'ячем в чужому штрафному та віддав 5 передач у чужий штрафний (адресата знайшли дві). Назад пасував частіше, ніж вперед.

Звичайно, є різні фази гри, є різні вимоги (з ВХЮ доводилось прикривати фланг після вилучення). Але футболіст виходить на атакувальну позицію, коли в команди проблема зі створенням моментів. Очевидно, що тренер хоче бачити креатив.

Саме такий креатив, як вчора у матчі-відповіді проти ПСВ. Зінченко побачив вільну зону, взяв на себе ініціативу та шикарним ударом поклав під дальню стійку! Ось це старий-добрий Зінченко, який мріяв грати біля чужих воріт.

"Олекс класно забив. Він вміє тягнути м'яч і використовувати простір для таких ударів. Ми дуже щасливі, що знайшли ще один спосіб поєднати його навички та насущні потреби команди. Дуже добре, що він з нами в таких кондиціях", – сказав після гри Мікель Артета.

І непогано ж виходить, коли Олександр набирається сміливості. Ривок тиждень тому в гостях у ПСВ призвів до гольового моменту – хороший удар з гострого кута. Згадаймо асист на Едегора проти Ноттінгема – теж чудова нагода, нехай і з офсайдом. Просто цього вкрай мало.

Іронічно, що після вчорашнього гола українця почали ставити у приклад Едегору. "Зінченко забив колишній команді з класним переміщенням та ударом. Це додасть Едегору натхнення відшукати власні аналогічні постріли", – пише журналіст Football.London.

Більше ривків у штрафний майданчик, більше розрізних передач, більше забігань у вільні зони, а не у схованки за спини суперників. Українець все це вміє, але рідко показує. У збірній він веде гру, а в клубі намагається нічого не зіпсувати.

Зінченко після гри з ПСВ сам зізнався, що йому незвично: "Я завжди був хавбеком, зокрема у збірній. Але тут вимоги інші. У перерві я кажу Мартіну та Деклану: "Неймовірно. Тепер я розумію, як багато вам доводиться бігати кожні три дні". Але такі вимоги, такий рівень".

Він роками виконував інші функції, які довів до ідеалу. Під пресингом вийти з оборони, заспокоїти ситуацію, притримати м'яч, поки партнери розставляться. Супер. Не так багато футболістів, які будуть кориснішими за Зіну в цих аспектах.

Втім, така запрограмованість вбиває у ньому креативного футболіста. Коли зараз Арсенал розганяє атаку, Зінченко замість пошуку вільних зон і варіантів часто сповільнює команду, перетримує м'яч. Якщо ж загальмувати фізично неможливо, він здатен класно розібратися. Як-от вчора – вивів Стерлінга з власної половини сам на сам з воротарем.

Зінченко зіграв на Емірейтс в Лізі чемпіонів на рідній позиції. Ще й забив гол, ще й мав асист оформити, ще й пресингував добре. Мрія. Інше питання: скільки доведеться чекати наступного шансу? У квітні повертається частина травмованих, а Артета не фан ротації.

"Показав здібність протягувати м'яч в атаку та пресингувати поруч з Меріно. Як же дивно, чому Артета раніше не довіряв Зінченку грати у півзахисті. Трибуни проводжали його на заміну оваціями", – пишуть в Goal.com.

Мікель Артета не пробував Олександра в центрі поля, поки були інші опції. Основний правий атакувальний хав – Едегор, підмінити його з адаптаціями може Хаверц. За ліву половину поля відповідає Райс. Проти слабших суперників Деклан може сідати опорником – тоді поруч виходять Меріно або Троссар. На позиції "шістки" Зінченко вразливий і комплексно програє і Жоржиньо, і Парті, і Райсу.

От і виходить, що список умов для появи на полі дуже довгий. Зінченко виступає 3-4 вибором на кожну позицію. Ротація на останні хвилини – це наразі максимум. Для більшого потрібен істотний прорив.

До того ж лівий фланг оборони вже закритий для Зінченка. Туди купили яскравого Калафіорі, розкрився юний вихованець Льюїс-Скеллі, за потреби відзахищатися може вийти Тірні, навіть Тімбер у цьому сезоні більше зіграв на лівому краю. Поки українцю заважали травми, конкуренти спрогресували.

Майбутнє Зінченка в Арсеналі туманне. Хочеться вірити, що красивий гол у ворота ПСВ поверне йому впевненість. Для цього хороший час. Додаткового бусту можуть дати міжнародні матчі.

Олександр зараз потрібен збірній України. Він не так багато награв у півзахисті в Сергія Реброва протягом минулого року. Однак тепер Шапаренко просів, Судаков нагадує про себе епізодично, а Зінченко йде по висхідній. Матчі з Бельгією – можливість закріпити позитивну динаміку.