Англія

Українець дав загадковий коментар щодо свого майбутнього в Арсеналі.

Український універсал Арсеналу Олександр Зінченко прокоментував своє майбутнє в лондонському клубі після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:2).

"Чесно кажучи, я дуже радий бути частиною цього чудового клубу та команди. Справді радісно бути поруч із цими хлопцями. Щоразу, коли я потрібен команді та головному тренеру, я тут. На будь-якій позиції, де я їм потрібний, я тут, щоб допомогти. Навіть якщо я буду на трибунах, я намагатимусь надати максимальний вплив, підштовхнути інших, просто обійняти будь-кого! Це справді радість – бути тут.

Моє майбутнє? Я поки що не знаю, якщо чесно. Якби я знав, я міг би вам сказати. До кінця сезону ще далеко. Я думаю, що ми знаходимося на тій стадії і в найцікавішому періоді сезону, коли кожна гра – фінал, і ніколи не знаєш, що станеться у футболі", — наводить слова Зінченка The Standard.

Нинішнього сезону Зінченко провів 17 матчів, у яких відзначився одним голом. Його контракт розрахований до літа 2026 року.

Раніше Зінченко поділився своїми емоціями після гри із ПСВ.