Англія

Англієць повідомив про своє бажання друзям.

Нападник Теммі Абрагам повідомив друзям про бажання повернутися в Астон Віллу найближчим літом. Про це розповідає Football Insider з посиланням на свої джерела.

Зараз Абрагам виступає в оренді за Мілан. Права на 27-річного форварда належать іншому клубу італійської Серії А — Ромі.

За Астон Віллу Теммі Абрагам виступав у сезоні-2018/19 на правах оренди. Тоді нападник провів 40 офіційних матчів, у яких забив 26 голів і віддав три результативні паси на партнерів. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Абрахама у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Йович залишить Мілан вільним агентом.