Італія

На серба в Мілані не розраховують.

Нападник Мілана Лука Йович залишить італійський клуб влітку на правах вільного агента. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що сербський форвард не входить в подальші плани керівництва "россонері", тому з ним не буде продовжено трудову угоду, яка спливає 30 червня 2025 року.

Цього сезону Лука Йович відіграв за Мілан сім матчів (122 хвилини), не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Йович хоче залишитися у Мілані.