Англія

23-річний футболіст не грав із кінця грудня.

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака незабаром залікує травму і повернеться на поле. 23-річний футболіст недоступний з кінця грудня — тоді він зазнав ушкодження в матчі проти Крістал Пелес.

Як повідомляє Arsenal News Channel із посиланням на джерела, близькі до клубу, повернення Сака заплановано на 1 квітня. Цього дня "каноніри" приймуть у рідних стінах Фулгем у рамках Прем'єр-ліги.

Перед зустріччю з "дачниками" на колектив Мікеля Артети чекає ще одне лондонське дербі — з Челсі. Поєдинок відбудеться 16 березня.

Після 28 турів нинішнього розіграшу АПЛ Арсенал посідає друге місце, відстаючи від Ліверпуля на 15 очок.