Англія

Португалець може залишити Мілан.

Ліверпуль проявляє інтерес до вінгера італійського Мілана Рафаеля Леана. Про це повідомляє SportMediaset.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" має намір придбати 25-річного португальця, особливо якщо "россонері" залишаться без єврокубків наступного сезону.

Зазначається, що наразі між керівництвом італійського клубу та гравцем напружені стосунки, тому португалець може зажадати змінити клубну прописку наступного літа.