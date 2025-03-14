Португалець може залишити Мілан.
Рафа Леан, getty images
14 березня 2025, 15:48
Ліверпуль проявляє інтерес до вінгера італійського Мілана Рафаеля Леана. Про це повідомляє SportMediaset.
За інформацією джерела, керівництво "червоних" має намір придбати 25-річного португальця, особливо якщо "россонері" залишаться без єврокубків наступного сезону.
Зазначається, що наразі між керівництвом італійського клубу та гравцем напружені стосунки, тому португалець може зажадати змінити клубну прописку наступного літа.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 39 матчів, забив десять голів та віддав дев'ять результативних передач.