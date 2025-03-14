Фінальний матч відбудеться 16 березня.
Трент Александер-Арнольд та Ібраїма Конате, ФК Ліверпуль
14 березня 2025, 17:34
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не зможе допомогти своїй команді у фіналі Кубку англійської ліги проти Ньюкасла. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 26-річний англієць отримав травму кісточки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
У той же час на поле може повернутися інший захисник "червоних" Ібраїма Конате, який також зазнав дискомфорту в тій же грі з парижанами.
"Трент справді недоступний. Він не зіграє у фіналі. Він ще має пройти обстеження, щоб визначити терміни відновлення, але ми очікуємо, що він повернеться до кінця сезону.
Щодо Конате, вчора у нас не було тренування – був вихідний, а позавчора був день відновлення, тож я очікую, що сьогодні він тренуватиметься з нами. Подивимося, у якому він стані", — сказав головний тренер команди Арне Слот.
Нагадаємо, матч Ньюкасл — Ліверпуль відбудеться у неділю, 16 березня, о 17:00 за Києвом.