Англія

Фінальний матч відбудеться 16 березня.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не зможе допомогти своїй команді у фіналі Кубку англійської ліги проти Ньюкасла. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 26-річний англієць отримав травму кісточки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

У той же час на поле може повернутися інший захисник "червоних" Ібраїма Конате, який також зазнав дискомфорту в тій же грі з парижанами.

"Трент справді недоступний. Він не зіграє у фіналі. Він ще має пройти обстеження, щоб визначити терміни відновлення, але ми очікуємо, що він повернеться до кінця сезону.

Щодо Конате, вчора у нас не було тренування – був вихідний, а позавчора був день відновлення, тож я очікую, що сьогодні він тренуватиметься з нами. Подивимося, у якому він стані", — сказав головний тренер команди Арне Слот.

Нагадаємо, матч Ньюкасл — Ліверпуль відбудеться у неділю, 16 березня, о 17:00 за Києвом.