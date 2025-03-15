Англія

Лондонців пов'язують з ще одним гравцем "левів".

Лондонський Челсі найближчим часом оформить трансфер опорного півзахисника лісабонського Спортінга Даріу Ессугу. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, клуби вже досягли домовленості про перехід 20-річного португальця за 22 мільйони євро. Зазначимо, що цього сезону Даріу Ессугу на правах оренди виступає за іспанський Лас-Пальмас.

Чинна трудова угода гравця зі Спортінгом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону Даріу Ессугу відіграв за Лас-Пальмас 17 матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Челсі купить іншого гравця Спортінга.